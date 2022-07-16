Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Челси» высказался о трансфере Кулибали

16 Июля 2022 • 09:28 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Владелец «Челси» Тодд Бели прокомментировал подписание контракта с сенегальским защитником Калиду Кулибали.

Напомним, сегодня, 16 июля, лондонский клуб официально объявил о переходе 31-летнего футболиста из «Наполи». Игрок заключил с «Челси» четырёхлетнее соглашение с возможностью продления ещё на год, а сумма трансфера составила примерно 40 миллионов евро.

«Калиду Кулибали — один из немногих элитных защитников в мире. Лидер раздевалки и образцовый командный игрок, обладающий богатым опытом и качествами, которые принесут пользу нашей команде и клубу в целом», — цитирует Бели официальный сайт «Челси».

В минувшем сезоне Кулибали провёл за неаполитанский клуб 34 матча в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Тодд Бели
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о трансфере игрока «Арсенала»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Мне не нравятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Сити» достигли соглашения по трансферу Зинченко
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» может усилиться форвардом «Ниццы»
10:02 · Англия. Премьер-лига
Тухель ответил на вопрос о причинах срыва трансфера Аке
09:57 · Англия. Премьер-лига
Мартинес скоро пройдёт медосмотр, но сможет приехать в Манчестер только после получения визы
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться защитником из Бундеслиги
09:43 · Англия. Премьер-лига
Галтье — о Кимпембе в «Челси»: «Мы вместе посмеялись над этим»
09:33 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Считаю, что Кулибали отлично дополнит наш состав»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» высказался о трансфере Кулибали
09:20 · Англия. Премьер-лига
Кулибали высказался о переходе в «Челси»
08:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала» советует «Челси» купить Роналду
04:27 · Англия. Премьер-лига
Мерсон рассказал, сколько миллионов утопил в алкоголе и азартных играх
01:03 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок сборной Дании – о переходе Эриксена в «МЮ»: «Такие игроки нужны каждой команде» эксклюзив
00:37 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» ведёт переговоры о покупке двух игроков более чем за 70 млн евро
Все новости
Рекомендуем