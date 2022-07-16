Владелец «Челси» высказался о трансфере Кулибали

Владелец «Челси» Тодд Бели прокомментировал подписание контракта с сенегальским защитником Калиду Кулибали.

Напомним, сегодня, 16 июля, лондонский клуб официально объявил о переходе 31-летнего футболиста из «Наполи». Игрок заключил с «Челси» четырёхлетнее соглашение с возможностью продления ещё на год, а сумма трансфера составила примерно 40 миллионов евро.

«Калиду Кулибали — один из немногих элитных защитников в мире. Лидер раздевалки и образцовый командный игрок, обладающий богатым опытом и качествами, которые принесут пользу нашей команде и клубу в целом», — цитирует Бели официальный сайт «Челси».

В минувшем сезоне Кулибали провёл за неаполитанский клуб 34 матча в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.