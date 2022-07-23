Вернер недоволен Тухелем и может запросить трансфер

Будущее нападающего «Челси» Тимо Вернера остаётся неопределённым.

Между 26-летним игроком и наставником Томасом Тухелем сложились не самые благоприятные взаимоотношения: форвард недоволен тем, что рулевой излишне скептичен и перебирает с критикой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Кроме того, Вернер настроен поехать на чемпионат мира в роли основного игрока сборной Германии, и для этого ему необходима постоянная игровая практика в клубе, что вовсе не гарантировано под руководством Тухеля. По данным источника, немецкий футболист может запросить трансфер уже в скором времени.

Тимо Вернер отыграл 37 матчей за «Челси» в прошедшем сезоне, записав на свой счёт 11 голов.