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Вернер недоволен Тухелем и может запросить трансфер

23 Июля 2022 • 00:41 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Будущее нападающего «Челси» Тимо Вернера остаётся неопределённым.

Между 26-летним игроком и наставником Томасом Тухелем сложились не самые благоприятные взаимоотношения: форвард недоволен тем, что рулевой излишне скептичен и перебирает с критикой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Кроме того, Вернер настроен поехать на чемпионат мира в роли основного игрока сборной Германии, и для этого ему необходима постоянная игровая практика в клубе, что вовсе не гарантировано под руководством Тухеля. По данным источника, немецкий футболист может запросить трансфер уже в скором времени.

Тимо Вернер отыграл 37 матчей за «Челси» в прошедшем сезоне, записав на свой счёт 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тимо Вернер Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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