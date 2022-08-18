Конте считает, что не заслуживает наказания за инцидент с Тухелем

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о последствиях столкновения с Томасом Тухелем.

Итальянский специалист заявил, что отстранение от следующего матча было бы слишком суровым наказанием, а также добавил: «Это не первый и не последний случай, когда два тренера ведут себя подобным образом. Мы должны двигаться дальше и уважать друг друга. На этом инцидент считаю исчерпанным», – отметил Конте.

Поединок «Челси» против «Тоттенхэма», прошедший в рамках прошлого тура Премьер-лиги, завершился со счётом 2:2.

В субботу «шпоры» примут на своём поле «Вулверхэмптон» в матче третьего тура чемпионата Англии.