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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте считает, что не заслуживает наказания за инцидент с Тухелем

 
18 Августа 2022 • 20:40 Комментировать (1)
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о последствиях столкновения с Томасом Тухелем.

Итальянский специалист заявил, что отстранение от следующего матча было бы слишком суровым наказанием, а также добавил: «Это не первый и не последний случай, когда два тренера ведут себя подобным образом. Мы должны двигаться дальше и уважать друг друга. На этом инцидент считаю исчерпанным», – отметил Конте.

Поединок «Челси» против «Тоттенхэма», прошедший в рамках прошлого тура Премьер-лиги, завершился со счётом 2:2.

В субботу «шпоры» примут на своём поле «Вулверхэмптон» в матче третьего тура чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Томас Тухель
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18 Августа 2022 в 21:20
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