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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенитес: «Кулибали не будет так же хорош в АПЛ, как в Серии А»

16 Июля 2022 • 22:35 Комментировать (1)
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Известный тренер Рафаэль Бенитес поделился мыслями о переходе Калиду Кулибали из «Наполи» в «Челси».

«Это отличное подписание для «Челси», однако у Кулибали есть некоторые недостатки: например, иногда он может терять концентрацию из-за излишней самоуверенности, – рассказывает испанский специалист в интервью The Athletic. – В «Наполи» он по-настоящему доминировал, и многие считают, что он был лучшим защитником Серии А последних лет.

Кулибали похож на Рюдигера: он тоже хорошо обращается с мячом и здорово действует в отборе, но я сомневаюсь, что он сможет так же успешно проявлять себя в Англии, как в Италии. Игра на втором этаже – не его сильная сторона, и если в Италии это может не бросаться в глаза, то в Англии без этого никак. Посмотрим, как всё получится на деле», – сказал Бенитес.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рафаэль Бенитес Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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