Бенитес: «Кулибали не будет так же хорош в АПЛ, как в Серии А»

Известный тренер Рафаэль Бенитес поделился мыслями о переходе Калиду Кулибали из «Наполи» в «Челси».

«Это отличное подписание для «Челси», однако у Кулибали есть некоторые недостатки: например, иногда он может терять концентрацию из-за излишней самоуверенности, – рассказывает испанский специалист в интервью The Athletic. – В «Наполи» он по-настоящему доминировал, и многие считают, что он был лучшим защитником Серии А последних лет.

Кулибали похож на Рюдигера: он тоже хорошо обращается с мячом и здорово действует в отборе, но я сомневаюсь, что он сможет так же успешно проявлять себя в Англии, как в Италии. Игра на втором этаже – не его сильная сторона, и если в Италии это может не бросаться в глаза, то в Англии без этого никак. Посмотрим, как всё получится на деле», – сказал Бенитес.