Конте: «Лукаку способен успешно играть в АПЛ»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте не сомневается в способности Ромелу Лукаку проявлять себя в Английской премьер-лиге.

После успеха в «Интере» под руководством Конте бельгиец перебрался в «Челси» за 113 млн евро, но не сумел показать лучших качеств. Этим летом Лукаку вернулся в «Интер» на правах аренды.

«У него есть потенциал для игры в Премьер-лиге. Я прекрасно помню, как после удачного старта прошлого сезона в английских СМИ говорили, как он хорош, – приводит слова итальянца Telegraph Football. – Разрушить уверенность игрока могут многие факторы. Сейчас он играет в большом итальянском клубе, и это правильный шаг для обретения уверенности. Ромелу – действительно выдающийся нападающий», – отметил Конте.