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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сон Хынмин подвергся расистским оскорблениям на матче с «Челси»

 
18 Августа 2022 • 07:09 Комментировать (1)
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин подвергся расистским оскорблениям по ходу недавнего дерби с «Челси» в рамках второго тура Английской премьер-лиги.

Как информирует The Athletic, неприятный инцидент произошел по ходу второй половины встречи. Во время исполнения углового удара в адрес корейца болельщики демонстрировали расистские жесты. «Челси» уже инициировал расследование по факту произошедшего.

Напомним, что поединок между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился вничью со счетом 2:2. После финального свистка произошел конфликт между главными тренерами команд Томасом Тухелем и Антонио Конте. В итоге оба наставника получили красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Сон Хынмин
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Августа 2022 в 07:18
ай оне чё ему узкий глаз паказывали.. дык ента в контексте противостаяния на хфуцбольнам поле проста прыкол а не оскарбление.. ))) воц если б я прохожему на улице енто паказав было б похоже на то.. )))
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