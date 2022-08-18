Сон Хынмин подвергся расистским оскорблениям на матче с «Челси»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин подвергся расистским оскорблениям по ходу недавнего дерби с «Челси» в рамках второго тура Английской премьер-лиги.

Как информирует The Athletic, неприятный инцидент произошел по ходу второй половины встречи. Во время исполнения углового удара в адрес корейца болельщики демонстрировали расистские жесты. «Челси» уже инициировал расследование по факту произошедшего.

Напомним, что поединок между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился вничью со счетом 2:2. После финального свистка произошел конфликт между главными тренерами команд Томасом Тухелем и Антонио Конте. В итоге оба наставника получили красную карточку.