«Челси» наконец-то получил топ-защитника: Кулибали должен решить проблемы обороны

Калиду Кулибали наконец-то перешёл в топ-клуб. Сенегалец покинул «Наполи» и присоединился к «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, зачем лондонцам нужен 31-летний сенегалец.

«Челси» не смог продлить контракты Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. В итоге к началу подготовки к сезону лондонцы остались с одним центральным защитником: Тьяго Силвой, которому в сентябре исполнится 38 лет! Есть молодые Тревор Чалоба, Маланг Сарр и Итан Ампаду, но им ещё нужно прогрессировать. Кажется, пришедший Калиду Кулибали может не только помочь обороне «Челси» в плане надёжности, но и научить молодых партнёров многому.

Кулибали – мощный защитник, доминирующий над соперниками с той самой секунды, как ступил на итальянские поля в Серии А в составе «Наполи». С тех пор как он присоединился к неаполитанцам в 2014 году, является тем игроком, который выполнил больше всех передач, выиграл больше всех перехватов и отвоевал больше всех мячей в Серии А. Отчасти это объясняется его длительным пребыванием, но это также говорит о том, насколько он хорош. Кулибали – это скала, которая всегда рядом, прочная и непробиваемая. Он заменит Рюдигера в роли главного бойца в защите, а также может взять на себя роль Тьяго Силвы как организатора обороны и повторить пас Андреаса Кристенсена.

«Я очень рад, что он подписал контракт и присоединился к нашей команде. Это уже второе подписание за лето, и снова мы получили сильного игрока, сильную личность с большим опытом. С нашей точки зрения, он прекрасно дополняет нашу команду», – сказал Тухель сайту «Челси».

Этот трансфер – большой шаг, который Кулибали грозился совершить уже несколько лет. Сенегальский центральный защитник рассказал, что «Челси» впервые пытался подписать его в 2016 году: «Моей мечтой всегда было играть в Премьер-лиге. В 2016 году «Челси» впервые пришёл за мной, но у нас ничего не вышло. Теперь, когда они обратились ко мне, я согласился, потому что они действительно хотели, чтобы я приехал в Премьер-лигу и играл за них. Когда я поговорил со своими хорошими друзьями Эду (Эдуардом Менди) и Жоржиньо, они облегчили мой выбор, поэтому я очень рад быть сегодня с вами».

2022-й уже стал годом Кулибали, так как он начал его с победы Сенегала в Кубке африканских наций, а затем добился квалификации на чемпионат мира 2022 года. На сам мундиаль он отправился в качестве игрока «Челси». Важность Кулибали была настолько велика, что ещё в мае этого года, когда впервые заговорили о его уходе, тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался и дал понять, как высоко он ценит свою сенегальскую звезду: «Кулибали, на мой взгляд, не продаётся, как и в прошлом сезоне, когда я угрожал приковать себя к воротам, если его продадут. Я делаю это снова!»

Видимо, Лучано пора хвататься за цепи. Что касается болельщиков «Челси», которые радуются этому подписанию, бывший наставник «синих» и «Наполи» Рафаэль Бенитес сделал предупреждение о Кулибали: «Он может потерять концентрацию и быть самоуверенным, но он был очень важным в «Наполи», и люди, которых я знаю и которым доверяю, сказали мне, что он был лучшим центральным защитником в Италии за это время. В этом сезоне для него начнется Премьер-лига, и он может подойти для схемы, которой хочет играть Тухель. У него есть сходство с Рюдигером – он очень хорош в беге с мячом, здорово владеет обеими ногами. Не слишком ли всё выглядит красиво? Посмотрим, что произойдёт в «Челси». Как я уже сказал, в Италии с ним всё было в порядке, потому что он был очень быстр, но я сомневаюсь, что он будет так доминировать здесь. Борьба в воздухе не была его самой сильной стороной, но в Италии это имело меньшее значение, и этого было достаточно. Будет интересно посмотреть, как он будет развиваться в Премьер-лиге, но он всегда был очень заинтересован в обучении и проводил время со мной и моими сотрудниками после тренировок, чтобы поработать над своим ударом и улучшить свою технику».

Для «Челси» Кулибали не был первым выбором. Однако Жюль Кунде хочет в «Барселону» и ждёт, что сможет переехать в Каталонию. Также лондонцы смотрели за Матиасом де Лигхтом, но «Ювентус» запросил очень большие деньги. Кулибали давно сватали в большой клуб, но свой шанс он получил лишь в 31 год. Посмотрим, удастся ли ему адаптироваться к Премьер-лиге и заиграть в ней. В конце концов сезон будет очень сложный.

Роман Андреев