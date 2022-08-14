«Челси» и «Тоттенхэм» поделили очки в дерби Лондона

«Челси» и «Тоттенхэм» не смогли выявить сильнейшего в лондонском дерби. Центральная встреча 2-го тура АПЛ завершилась результативной ничьей – 2:2.

Лондонский «Челси» летом существенно укрепил состав, и приход в стан клуба Рахима Стерлинга об этом лишний раз говорит. Да и вообще команда у Томаса Тухеля собралась мощная, так что «аристократы» в таком составе способны побороться за чемпионский титул. Стартовый тур был непростым для «пенсионеров». На выезде они сражались с «Эвертоном» и смогли переиграть оппонента с минимальным преимуществом – 1:0. Встречи с земляками в последнее время складываются для «синих» весьма удачно. Из пяти очных поединков они выиграли 4 раза, при одном ничейном исходе.

«Шпоры» никак не проявят себя на полную катушку. Даже наличие высококлассных игроков, таких как Сон и Кейн вовсе не гарантирует команде стабильность. Впрочем, в стартовом туре АПЛ гости проявили себя наилучшим образом. Они смогли на своем поле разнести в пух и прах «Саутгемптон» со счетом 4:1, и это притом, что клуб первым пропустил мяч в свои ворота. Неплохо проявляет себя Кулушевски. Швед удачно вписался в игру команды, но способен прибавить и показать себя с наилучшей стороны. К примеру, в матче против «Челси».

Встреча на «Стэмфорд Бридж» началась очень спокойно. Команды принялись прощупывать слабые места друг друга, не рискуя оголять тылы. Впрочем, первый угол сопернику сделали хозяева, являющиеся перед началом матча фаворитом. Хаверц получил снаряд от партнера в чужой штрафной и с 10-ти метров пробил, угодив в ногу защитнику. Это был первый звоночек для обороны «шпор». А вот второго предупреждения не последовало. С заработанного углового сумел пробить после навеса Калиду Кулибали. Причем подачу от углового флага выполнил другой новобранец клуба Кукурелья, в то время, как экс-игрок «Наполи» с 11-ти метров ногой неотразимо выстрелил в цель, открыв счет на табло – 1:0

Уже через пару минут «Тоттенхэм» оклемался от пропущенного удара и едва не сравнял счет на табло. Ромеро выполнил заброс на ход Сессеньону. Тот с левого края вошел в штрафную и выполнил удар, но точно в Менди, который сумел среагировать и отбить снаряд в сторону от рамки. До конца тайма оппоненты обменивались острыми наступлениями, но по-настоящему голевых эпизодов не создавали. На 42-й минуте игры лишь Джеймс получил карточку желтого цвета за фол против Сона, и при минимальном преимуществе «синих» соперники ушли на 15-минутную паузу.

На второй тайм «шпоры» вышли с четким желанием отыграться. Уже на 49-й минуте игры Кейн забросил мяч на ход Сону, который ворвался в чужую штрафную и с 8-ми метров выстрелил точно в Менди. Практически на исходе часа матча в составе «Тоттенхэма» произошла первая замена, и вместо Сессеньона на газон вышел с дебютом Ришарлисон, надеясь усилить атакующую мощь проигрывающей в дерби команды.

Спустя пару мгновений после выхода Ришарлисона «Челси» мог забивать второй гол, но Лофтус-Чик и Стерлинг не смогли грамотно распорядиться с мячом. У первого снаряд отобрали защитники, а по отскочившему снаряду Рахим пробил значительно выше створа. На 63-й минуте встречи рефери решил наказать откровенно тянущего время Менди, чтобы в продолжение всего матча и стража рамки «синих» не было соблазна делать это в дальнейшем. А на 68-й минуте игры Хёйбьер смог сравнять счет в матче. После потери Бентанкура мяч получил под свой контроль Дэвис, который выкатил снаряд на партнера, и Хёйбьерг отправил снаряд в сетку – 1:1.

Страсти на поле накалялись, а Конте и Тухель получили по карточке за конфликт, во время которого успели знатно повздорить. На 73-й минуте поединка в составе «Челси» произошла первая замена, и вместо Жоржиньо на газоне появился Аспиликуэта. Сами же игроки «синих» снова смогли выйти вперед спустя 5 минут. Кулибали удалось на фланге отобрать мяч у Эмерсона и сделать передачу на Канте. Нголо выполнил пас на Стерлинга, и тот доставил сферу Джеймсу, которому оставалось с семи метров уверенно расстрелять Льориса – 2:1.

В последние 10 минут встречи на поле появились Галлахер, Пулишич и Броя у «Челси», а стан «Тоттенхэма» освежили Биссума, Перишич и Моура. Казалось, что игра идет к ничьей, но на 6-й добавленной минуте свое последнее слово сказал Гарри Кейн. Перишич с заработанного гостями углового выполнил навес на Кейна, и тот затылком переправил сферу в дальний нижний угол, который охраняли Джеймс и Кулибали, но на выручку Менди не пришли. Как итог – результативная ничья со счетом 2:2.