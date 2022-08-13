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Индзаги категорично высказался по поводу продажи Шкриньяра

13 Августа 2022 • 01:48 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
2.25 3.40 3.20
14.08 18:30

Наставник «Интера» Симоне Индзаги ясно дал понять, что центральный защитник Милан Шкриньяр не продаётся.

«ПСЖ» пытается приобрести словака с самого начала лета, но так и не сумел удовлетворить запрос «нерадзурри» в 70 млн евро. Ещё один игрок, связанный с переходом в другой клуб, – Чезаре Касадеи. На 19-летнего хавбека претендует «Челси».

Однако, по словам Индзаги, парижанам и лондонцам лучше поискать усиления в других местах: «Мне больше не нужно об этом говорить, потому что мы больше не будем никого продавать», – заявил на пресс-конференции главный тренер, отвечая на вопрос о возможном уходе Шкриньяра и Касадеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси ПСЖ Симоне Индзаги Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022 Чезаре Касадеи
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