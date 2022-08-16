Бывший игрок сборной Англии назвал идеальный клуб для Роналду

Бывший английский футболист Пол Мерсон считает, что Криштиану Роналду и «Челси» нужны друг другу.

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с португальцем до конца лета, но новый клуб для нападающего до сих пор не найден.

«Челси» показывает выдающийся доминирующий футбол, но в матче против «Тоттенхэма» команде не хватало настоящего бомбардира, что стоило им трёх очков, – рассказывает Мерсон в колонке Sky. – Я не понимаю, почему «Челси» не интересуется Роналду – он соответствует всем требованиям и мог бы решить их проблемы.

Играть за «Челси» и «Юнайтед» – разные вещи. У «Челси» отличные латерали, и страшно подумать, сколько голов забил бы Роналду после их передач», – делится мнением эксперт.