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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший игрок сборной Англии назвал идеальный клуб для Роналду

 
16 Августа 2022 • 01:46 Комментировать
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

Бывший английский футболист Пол Мерсон считает, что Криштиану Роналду и «Челси» нужны друг другу.

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с португальцем до конца лета, но новый клуб для нападающего до сих пор не найден.

«Челси» показывает выдающийся доминирующий футбол, но в матче против «Тоттенхэма» команде не хватало настоящего бомбардира, что стоило им трёх очков, – рассказывает Мерсон в колонке Sky. – Я не понимаю, почему «Челси» не интересуется Роналду – он соответствует всем требованиям и мог бы решить их проблемы.

Играть за «Челси» и «Юнайтед» – разные вещи. У «Челси» отличные латерали, и страшно подумать, сколько голов забил бы Роналду после их передач», – делится мнением эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Трансферы футбола - лето 2022
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