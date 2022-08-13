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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Команды Конте всегда являются претендентами на титул»

13 Августа 2022 • 10:05 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
2.25 3.35 3.25
14.08 18:30
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что команды наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте всегда являются претендентами на победу в чемпионате. Напомним, что итальянец выигрывал национальное первенство с такими командами, как «Ювентус», «Челси» и миланский «Интер».

«Думаю, каждая команда, которую тренирует Конте, всегда является претендентом на победу в чемпионате. Такое прослеживалось в каждой стране и с каждой командой», – сказал Тухель на пресс-конференции.

В воскресенье «Челси» и «Тоттенхэм» встретятся на «Стэмфорд Бридж» в рамках лондонского дерби. Игра стартует 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Томас Тухель
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