Тухель: «Команды Конте всегда являются претендентами на титул»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что команды наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте всегда являются претендентами на победу в чемпионате. Напомним, что итальянец выигрывал национальное первенство с такими командами, как «Ювентус», «Челси» и миланский «Интер».
«Думаю, каждая команда, которую тренирует Конте, всегда является претендентом на победу в чемпионате. Такое прослеживалось в каждой стране и с каждой командой», – сказал Тухель на пресс-конференции.
В воскресенье «Челси» и «Тоттенхэм» встретятся на «Стэмфорд Бридж» в рамках лондонского дерби. Игра стартует 18:30 по московскому времени.
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