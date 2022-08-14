Кейн: «Знали, что будет непросто»

Центральным матчем второго тура английской Премьер-лиги стало лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Дважды по ходу игры «шпоры» оказывались в роли догоняющих, и дважды им удавалось сравнять счет.

Второй раз этот сделал нападающий Гарри Кейн, причем уже в добавленное арбитром время матча. Для Кейна этот гол стал уже 184-м в составе «Тоттенхэма» в рамках выступлений в английской Премьер-лиге. Харри прокомментировал итоги матча.

- Игра была тяжелой, но мы изначально понимали, что будет непросто. Пропустить второй гол было очень обидно, но мы не сложили оружие и продолжали бороться. Это было важно для нас, несмотря на то, что чемпионат - это не спринт, а марафон. Но нам хотелось понять, на каком мы на самом деле уровне, - цитирует Кейна издание Sky Sports.