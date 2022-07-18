«Забей крепче, получи больше» - в «Челси» меняют подход к оплате труда игроков

Руководство «Челси» проводит реформу оплаты труда игроков, которая уже затронула пришедших в команду Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга. Как сообщает Daily Telegraph, суть ее проста - забиваешь больше, получаешь больше.

Впрочем, конечно, в расчеты берутся куда больше параметров, чем голы (это и появления на поле, и достижения в Лиге чемпионов), но суть в том, что руководство клуба хочет избежать ситуаций, когда некоторые игроки получают слишком много относительно той пользы, которую они приносят «Челси».

Например, ситуация Тимо Вернера, которого и сдать в аренду не получается из-за его высокого гонорара. В будущем такого в «Челси» быть не должно.