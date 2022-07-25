Моуринью недоволен Шомуродовым

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть итальянский клуб в текущее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, узбекский форвард не впечатлил наставника римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки. Поэтому «Рома» готова рассмотреть вариант с продажей 27-летнего футболиста. Отмечается, что итальянский клуб также может покинуть уругвайский защитник Матиас Винья.

Действующий контракт Шомуродова с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Узбекистана в 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе итальянской команды 39 матчей, забив пять голов и отдав шесть результативных передач.

Ранее Шомуродов защищал цвета «Дженоа» и «Ростова».