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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци сообщил, в какой чемпионат нужно перейти Шомуродову

05 Августа 2022 • 17:05 Комментировать
Салернитана
...
Рома
5.40 4.50 1.55
14.08 21:45

Агент Франко Камоцци прокомментировал будущее нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Я уже давно отмечал игру Шомуродова! Это хороший и яркий игрок. Но, к сожалению, Элдор столкнулся с некоторыми проблемами, играя в Италии», — заявил Камоцци «Спорт-Экпрессу».

Агент считает, что футболисту необходимо сменить лигу, по стилю игры ему больше подходит чемпионат Греции, там он сможет полностью раскрыться.

Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий может покинуть «Рому». Главного тренера римлян Жозе Моуринью не устроила работа футболиста на предсезонных сборах. Портал transfermarkt оценивает стоимость Шомуродова в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Элдор Шомуродов Франко Камоцци
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