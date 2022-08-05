Камоцци сообщил, в какой чемпионат нужно перейти Шомуродову

Агент Франко Камоцци прокомментировал будущее нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Я уже давно отмечал игру Шомуродова! Это хороший и яркий игрок. Но, к сожалению, Элдор столкнулся с некоторыми проблемами, играя в Италии», — заявил Камоцци «Спорт-Экпрессу».

Агент считает, что футболисту необходимо сменить лигу, по стилю игры ему больше подходит чемпионат Греции, там он сможет полностью раскрыться.

Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий может покинуть «Рому». Главного тренера римлян Жозе Моуринью не устроила работа футболиста на предсезонных сборах. Портал transfermarkt оценивает стоимость Шомуродова в 8 миллионов евро.