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Чемпионат Италии. Серия А

Расставание с супругой повышает шансы Тотти на возвращение в «Рому»

13 Июля 2022 • 17:00 Комментировать
Салернитана
...
Рома
4.90 4.00 1.67
14.08 20:30

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти расстался со своей супругой Илари Блази, и в Италии теперь склонны считать, что Тотти в скором времени вернется в свой родной клуб - разумеется, в административной должности. О таком сценарии сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Ранее подобной перспективе мешала именно супруга Тотти - из-за нее нападающий несколько отдалился от клуба, хотя сразу же после завершения игровой карьеры он намеревался продолжить свою деятельность в клубе в новом качестве.

Франческо Тотти отыграл в «Роме» всю свою карьеру - дебютировав в 1993 году, он повесил бутсы на гвоздь только в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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