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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью рассказал, как он планирует изменить «Рому»

13 Августа 2022 • 17:57 Комментировать
Салернитана
...
Рома
6.60 4.50 1.47
14.08 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед стартом нового чемпионата рассказал о том, как он планирует изменить свою команду.

«Мы должны работать над обороной из четырёх человек. В прошлом сезоне мы в основном играли в три центральных защитника. При такой схеме крайние защитники чувствуют себя более комфортно. Этим летом мы подписали игроков, благодаря которым можем перейти на четырёх защитников. Нам нужно много работать для этого изменения, потому что мы не можем просить деньги и покупать много игроков, как это делают английские и некоторые итальянские клубы.

У нас есть хороший потенциал и игроки, которые умеют работать с мячом. Мы не хотим повторения ситуаций, как было в прошлом сезоне в игре с «Ювентусом». Мы хотим доминировать на поле», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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