«Рома» скромно, но заслуженно одолела «Салернитану»

«Рома» начала сезон выездным матчем против «Салернитаны». Команда Жозе Моуринью создала много моментов у ворот противника, особенно старался Николо Дзаньоло. Тем не менее, единственный гол забил Бриан Кристанте ударом с линии штрафной и не без помощи рикошета от защитника. Также новичок Пауло Дибала отметился выстрелом в штангу и еще одной попыткой минимально близкой от каркаса ворот.
В итоге 1:0, всё закономерно.
Протокол игры
|33'Кристанте Бриан (0:1)
Сепе Луиджи•Бронн Дилан•Дьомбер Норберт• 39'Фасио Федерико•Кандрева Антонио•Маццокки Паскуале62' (Валенсия Диего (62') •Кастанос Григорис 40'54' (Рибери Франк (54') •Кулибали Лассана 28'73' (Кристофферсен Юлиан (73') •Де Вильена Тонни•Бонаццоли Федерико•Ботхейм Эрик62' (Самбья Саломон (62')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис• 48'Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Пеллегрини Лоренцо•Дибала Пауло89' (Эль-Шаарави Стефан (89') •Дзаньоло Николо79' (Вейналдум Джорджиньо (79') •Абрахам Тэмми69' (Матич Неманья (69') 72'
14 августа. Стадион "Аречи".
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