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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» скромно, но заслуженно одолела «Салернитану»

14 Августа 2022 • 23:41 Комментировать
Салернитана
0:1
Рома
окончен

«Рома» начала сезон выездным матчем против «Салернитаны». Команда Жозе Моуринью создала много моментов у ворот противника, особенно старался Николо Дзаньоло. Тем не менее, единственный гол забил Бриан Кристанте ударом с линии штрафной и не без помощи рикошета от защитника. Также новичок Пауло Дибала отметился выстрелом в штангу и еще одной попыткой минимально близкой от каркаса ворот.

В итоге 1:0, всё закономерно.

Протокол игры  
Салернитана0:1Рома
  33'Кристанте Бриан (0:1)
Сепе ЛуиджиБронн ДиланДьомбер Норберт  39'Фасио ФедерикоКандрева АнтониоМаццокки Паскуале 62' (Валенсия Диего ( 62') Кастанос Григорис  40' 54' (Рибери Франк ( 54') Кулибали Лассана  28' 73' (Кристофферсен Юлиан ( 73') Де Вильена ТонниБонаццоли ФедерикоБотхейм Эрик 62' (Самбья Саломон ( 62')
Запасные: Микай АлессандроПирола ЛоренцоМоток АндрейВесели ФредерикРадованович ИванКапецци ЛеонардоБрадарич ДомагойКечрида ВайдиЕрволино Антонио Пио
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг Крис  48'Ибаньес РожерКарсдорп РикСпинаццола ЛеонардоКристанте БрианПеллегрини ЛоренцоДибала Пауло 89' (Эль-Шаарави Стефан ( 89') Дзаньоло Николо 79' (Вейналдум Джорджиньо ( 79') Абрахам Тэмми 69' (Матич Неманья ( 69'  72')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаВинья МатиасБове ЭдоардоЧелик ЗекиТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорАфена-Гьян ФеликсСвилар МилеКумбулла Мараш
14 августа. Стадион "Аречи".

Видео

0:1. Гол Брайана Кристанте (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Брайана Кристанте (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Дибала попадает в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Дибала попадает в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол из офсайда Вейналдума (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол из офсайда Вейналдума (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Салернитана
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окончен Фиорентина 3:2 Кремонезе 1.38 5.00 8.00
окончен Лацио 2:1 Болонья 1.57 4.20 5.60
окончен Салернитана 0:1 Рома 6.60 4.50 1.47
окончен Специя 1:0 Эмполи 2.50 3.30 2.85
15.08  19:30 Верона ... Наполи 3.30 3.60 2.18
15.08  21:45 Ювентус ... Сассуоло 1.45 4.90 6.80
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