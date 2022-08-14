«Рома» скромно, но заслуженно одолела «Салернитану»

«Рома» начала сезон выездным матчем против «Салернитаны». Команда Жозе Моуринью создала много моментов у ворот противника, особенно старался Николо Дзаньоло. Тем не менее, единственный гол забил Бриан Кристанте ударом с линии штрафной и не без помощи рикошета от защитника. Также новичок Пауло Дибала отметился выстрелом в штангу и еще одной попыткой минимально близкой от каркаса ворот.

В итоге 1:0, всё закономерно.

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