Пьянич – Дибале: «Тебе понравится в «Роме»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал самую громкую трансферную сделку Италии последних дней.

Пауло Дибала перебрался в «Рому» в качестве свободного агента, заключив с римлянами трёхлетний контракт. Аргентинец знаком с боснийцем по совместным выступлениям за «Ювентус».

«Отличный игрок в отличном клубе. Тебе понравится в «Роме», брат», – обратился Пьянич к Дибале посредством социальных сетей.

Миралем Пьянич защищал цвета «Ромы» с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Ювентус» за 32 млн евро. В 2020 году хавбек был продан в «Барселону», которой и принадлежит по сей день.