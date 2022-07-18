Тотти не против, чтобы Дибале отдали 10-й номер

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может перейти в «Рому», этого очень хочет наставник «волков» Жозе Моуринью. Помимо гонорара в четыре миллиона евро, Дибала в «Роме» может рассчитывать и на 10-й номер, который в клубе был закреплен за Франческо Тотти, закончившем карьеру в 2017 году.

Тотти не против того, чтобы престижный номер вновь вернули в оборот, если это простимулирует такого уважаемого в Италии игрока, как Дибала, выбрать «Рому».

Дибала пребывает в статусе свободного агента после того, как не стал продлевать контракт с туринским «Ювентусом», в составе которого провел семь лет.