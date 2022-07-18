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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти не против, чтобы Дибале отдали 10-й номер

18 Июля 2022 • 22:00 Комментировать
Салернитана
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Рома
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14.08 21:45

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может перейти в «Рому», этого очень хочет наставник «волков» Жозе Моуринью. Помимо гонорара в четыре миллиона евро, Дибала в «Роме» может рассчитывать и на 10-й номер, который в клубе был закреплен за Франческо Тотти, закончившем карьеру в 2017 году.

Тотти не против того, чтобы престижный номер вновь вернули в оборот, если это простимулирует такого уважаемого в Италии игрока, как Дибала, выбрать «Рому».

Дибала пребывает в статусе свободного агента после того, как не стал продлевать контракт с туринским «Ювентусом», в составе которого провел семь лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Пауло Дибала
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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