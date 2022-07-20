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Чемпионат Италии. Серия А

Бонек считает «Рому» с Дибалой претендентом на титул

20 Июля 2022 • 01:28 Комментировать
Салернитана
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Рома
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14.08 21:45

Збигнев Бонек, легендарный польский игрок, выступавший долгое время за «Ювентус», поделился своими мыслями по поводу перехода Пауло Дибалы в «Рому». Перед этим аргентинский форвард провел семь лет в составе «Ювентуса». Теперь Бонек считает, что «Рома» может замахнуться на чемпионский титул.

- У них и так была очень сильная команда. Теперь, думаю, они не уступают другим топ-клубам. Нужен еще хороший полузащитник, но эта команда строится, они делают это основательно, не спешат, - хвалит Рому Бонек, цитируемый ITASportPress.

В последний раз «Рома» выигрывала чемпионат Италии в 2001 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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