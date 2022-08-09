Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци ждёт сюрпризов от «Ромы»

09 Августа 2022 • 20:52 Комментировать
Салернитана
...
Рома
6.50 4.60 1.47
14.08 21:45

Команда португальского специалиста, «Рома», может стать сюрпризом чемпионата. Так считает Марко Матерацци, бывший защитник миланского «Интера», навсегда прославивший себя тем, что смог вывести из себя невозмутимого Зинедина Зидана. «Рома» усилилась благодаря аргентинскому нападающему Пауло Дибале, который покинул «Ювентус» после семи лет службы туринскому клубу.

- Я не назвал бы «Интер» фаворитом нового сезона. Другие команды тоже усилились, особенно «Рома» - Моуринью создал отличный коллектив и атмосферу, это видно даже по товарищеским матчам. Он вернул волшебство в команду, нашел формулу согласия между руководством, игроками и фанатами, - считает Матерацци, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

В последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в 2001 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Марко Матерацци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
21:26 · Италия. Серия А
Берарди остаётся в «Сассуоло»
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 20 млн евро за полузащитника «Ювентуса»
20:55 · Италия. Серия А
Депай согласовал контракт с «Ювентусом»
20:52 · Италия. Серия А
Матерацци ждёт сюрпризов от «Ромы»
19:51 · Италия. Серия А
​Миранчук близок к трансферу в «Торино» слухи
18:42 · Италия. Серия А
Иван Проведель стал голкипером «Лацио» официально
18:24 · Англия. Премьер-лига
​Влашич переходит в «Торино»
17:59 · Италия. Серия А
​Вейналдум высказался о работе с Моуринью
17:53 · Италия. Серия А
​Вейналдум советовался с Салахом перед трансфером в «Рому»
16:23 · Италия. Серия А
Канчельскис измерил стоимость Кокорина мешками с картошкой
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Названа проблема, которая может сорвать трансфер Рабио в «Манчестер Юнайтед» слухи
15:50 · Италия. Серия А
Матерацци: «Милан» заслужил титул»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Приход Рабио не должен повлиять на желание «МЮ» купить де Йонга
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отпустит Касадеи только за 15 миллионов евро
15:21 · Англия. Премьер-лига
Арнаутович уже точно не перейдёт в «МЮ» 1
Все новости
Рекомендуем