Матерацци ждёт сюрпризов от «Ромы»

Команда португальского специалиста, «Рома», может стать сюрпризом чемпионата. Так считает Марко Матерацци, бывший защитник миланского «Интера», навсегда прославивший себя тем, что смог вывести из себя невозмутимого Зинедина Зидана. «Рома» усилилась благодаря аргентинскому нападающему Пауло Дибале, который покинул «Ювентус» после семи лет службы туринскому клубу.

- Я не назвал бы «Интер» фаворитом нового сезона. Другие команды тоже усилились, особенно «Рома» - Моуринью создал отличный коллектив и атмосферу, это видно даже по товарищеским матчам. Он вернул волшебство в команду, нашел формулу согласия между руководством, игроками и фанатами, - считает Матерацци, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

В последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в 2001 году.