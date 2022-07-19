Стало известно, какие клубы Серии А претендуют на Пёнтека

Нападающий берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек заинтересовал «Торино» и «Салернитану».

Об интересе двух представителей Серии А к поляку сегодня сообщил известный итальянский инсайдер Николо Скира. Согласно его же данным, теперь известно, какие именно клубы хотят видеть в своих рядах экс-форварда «Милана», – это «Торино» и «Салернитана». Уход 27-летнего футболиста из «Герты» этим летом расценивается как весьма вероятный расклад.

Кшиштоф Пёнтек провёл вторую половину минувшего сезона в итальянской «Фиорентине» на правах аренды, отметившись тремя голами в 14 поединках. Контракт футболиста с «Гертой» истекает через три года.