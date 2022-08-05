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Чемпионат Италии. Серия А

«Марсель» объявил о подписании Верету из «Ромы»

05 Августа 2022 • 20:45 Комментировать
Марсель
...
Реймс
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07.08 21:45

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету пополнил состав «Марселя». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Ранее появилась информация о том, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов. Трудовой договор игрока должен быть рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на один год.

В минувшем сезоне 29-летний Верету принял участие в 50 встречах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и смог записать на свой счет десять результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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