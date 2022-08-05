Верету сегодня пройдёт медосмотр в «Марселе»

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету сегодня должен завершить свой переход во французский «Марсель». По информации от журналиста Фабрицио Романо, хавбек в ближайшее время должен пройти медосмотр в стане «провансальцев».

Как и сообщалось ранее, сумма сделки составить 11 миллионов евро. «Рома» в будущем может получить ещё 4,5 евро в виде различных бонусов.

После продажи Верету «Рома» в скором времени должна объявить о покупке Джорджиньо Вейналдума из «ПСЖ». Нидерландский полузащитник прибудет на «Стадио Олимпико» на правах аренды с правом выкупа.

Верету ранее также выступал в АПЛ за «Астон Виллу».