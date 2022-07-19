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Чемпионат Франции. Лига 1

Сегодня Клаусс пройдёт медосмотр для перехода в «Марсель»

19 Июля 2022 • 11:39 Комментировать
Ланс
...
Брест
1.57 4.40 5.30
07.08 16:00

Защитник «Ланса» Джонатан Клаусс сегодня, 19 июля, пройдёт медосмотр для завершения своего перехода в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнему французу также проявляет «Манчестер Юнайтед», однако позже Романо опроверг эту информацию.

В минувшем сезоне Клаусс провёл в составе «Ланса» 40 матчей, забив пять голов и отдав 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Франции в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ланс Трансферы футбола - лето 2022 Джонатан Клаусс
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ЛАНС БРЕСТ
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