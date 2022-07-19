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Чемпионат Франции. Лига 1

Форвард колумбийской сборной будет выступать за «Марсель»

19 Июля 2022 • 01:36 Комментировать
Марсель
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Реймс
1.50 4.30 6.70
07.08 21:45

Колумбийский форвард Луис Хавьер Суарес присоединился к французскому «Марселю», информацию об этом опубликовала пресс-служба провансальского клуба. Суарес уже собирается в Марсель для того. чтобы пройти медосмотр и прочие формальности перед заключением контракта.

Ранее Суарес выступал в основном в испанских клубах - таких, как «Сарагоса» и «Гранада». Успел провести четыре матча в составе колумбийской сборной, однако пока что не сумел отличиться в ее составе.

Чемпионат Франции стартует пятого августа, свой первый матч «Марсель» проведет на домашнем стадионе «Велодром» против «Реймса».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Луис Хавьер Суарес Трансферы футбола - лето 2022
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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