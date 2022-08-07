«Марсель» стартовал в Лиге 1 с разгрома «Реймса»

Завершился стартовый тур в Лиге 1. В заключительном матче дня «Марсель» играл против «Реймса» и отпраздновал победу со счётом 3:1. Ваут Фас стал автором первого мяча, забив его в свои ворота. Нуну Тавареш развил успех, а колумбийский Луис Суарес в самой концовке оформил дубль. У гостей, которые уступили только по проценту владения мячом и в реализации, отличился Фоларин Балогун. «Марсель» начал с победы (4:1).