«Марсель» стартовал в Лиге 1 с разгрома «Реймса»

Завершился стартовый тур в Лиге 1. В заключительном матче дня «Марсель» играл против «Реймса» и отпраздновал победу со счётом 3:1. Ваут Фас стал автором первого мяча, забив его в свои ворота. Нуну Тавареш развил успех, а колумбийский Луис Суарес в самой концовке оформил дубль. У гостей, которые уступили только по проценту владения мячом и в реализации, отличился Фоларин Балогун. «Марсель» начал с победы (4:1).
Протокол игры
|(1:0) Фас Ваут13'
|(2:0) Тавареш Нуну45'
|(3:0) Суарес Луис III75'
|84'Балогун Фоларин (3:1)
|(4:1) Суарес Луис III90'
Рубен Бланко•М'Бемба Шансель•Жиго Самуэль• 59'Балерди Леонардо•Клосс Жонатан83' (Колашинац Сеад (83') •Тавареш Нуну•Ронжье Валентин•Гендузи Маттео77' (Пайе Димитри (77') •Жерсон Сантос77' (Бакамбу Седрик (77') •Юндер Дженгиз62' (Суарес Луис III (62') •Милик Аркадиуш62' (Верету Жордан (62')
Пенц Патрик•Гравильон Эндрю77' (Флипс Алексис (77') •Фас Ваут•Абдельамид Юнис•Локо Банзузи•Манетси Маршал80' (Адлен Мартин (80') •Агбаду Эммануэль•Матусива Азор•Ван Берген Митчелл•Туре Эль Билал64' (Балогун Фоларин (64') •Зенели Арбер46' (Думбия Камори (46')
07 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).