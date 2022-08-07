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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» стартовал в Лиге 1 с разгрома «Реймса»

07 Августа 2022 • 23:42 Комментировать
Марсель
4:1
Реймс
окончен

Завершился стартовый тур в Лиге 1. В заключительном матче дня «Марсель» играл против «Реймса» и отпраздновал победу со счётом 3:1. Ваут Фас стал автором первого мяча, забив его в свои ворота. Нуну Тавареш развил успех, а колумбийский Луис Суарес в самой концовке оформил дубль. У гостей, которые уступили только по проценту владения мячом и в реализации, отличился Фоларин Балогун. «Марсель» начал с победы (4:1).

Протокол игры  
Марсель4:1Реймс
(1:0) Фас Ваут13'  
(2:0) Тавареш Нуну45'  
(3:0) Суарес Луис III75'  
  84'Балогун Фоларин (3:1)
(4:1) Суарес Луис III90'  
Рубен БланкоМ'Бемба ШансельЖиго Самуэль  59'Балерди ЛеонардоКлосс Жонатан 83' (Колашинац Сеад ( 83') Тавареш НунуРонжье ВалентинГендузи Маттео 77' (Пайе Димитри ( 77') Жерсон Сантос 77' (Бакамбу Седрик ( 77') Юндер Дженгиз 62' (Суарес Луис III ( 62') Милик Аркадиуш 62' (Верету Жордан ( 62')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонТуре СулейманЛирола ПольМ'Мади Якин Саид
Пенц ПатрикГравильон Эндрю 77' (Флипс Алексис ( 77') Фас ВаутАбдельамид ЮнисЛоко БанзузиМанетси Маршал 80' (Адлен Мартин ( 80') Агбаду ЭммануэльМатусива АзорВан Берген МитчеллТуре Эль Билал 64' (Балогун Фоларин ( 64') Зенели Арбер 46' (Думбия Камори ( 46')
Запасные: Ibrahim DiakiteПеннето НиколяSamuel KoeberleДонис АнастасиосЛопи ДионМбоу Мамаду
07 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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окончен Анже 0:0 Нант 2.75 3.20 2.70
окончен Монпелье 3:2 Труа 2.15 3.40 3.40
окончен Ланс 3:2 Брест 1.55 4.40 5.40
окончен Лилль 4:1 Осер 1.70 3.95 4.80
окончен Ренн 0:1 Лорьян 1.35 5.20 8.50
окончен Марсель 4:1 Реймс 1.57 4.00 6.00
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Сегодня, 07 Августа
23:42 · Франция. Лига 1
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