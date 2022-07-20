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Чемпионат Франции. Лига 1

Клаусс стал игроком «Марселя» официально

20 Июля 2022 • 20:41 Комментировать
Ланс
...
Брест
1.57 4.40 5.30
07.08 16:00

Полузащитник «Ланса» Джонатан Клаусс подписал контракт с «Марселем».

29-летний француз, как и ожидалось, прошёл медосмотр, после чего был официально представлен в качестве новичка «Марселя».

В завершившейся кампании Джонатан Клаусс провёл 37 матчей в рамках французской Лиги 1 за «Ланс», отметившись пятью забитыми мячами и 11 результативными передачами. За свою игру футболист удостоился попадания в символическую сборную чемпионата по итогам сезона. В общей сложности на счету Клаусса 17 ассистов и 8 голов в 70 поединках элитного французского дивизиона.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Джонатана Клаусса составляет 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ланс Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Джонатан Клаусс
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ЛАНС БРЕСТ
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