Полузащитник «Ланса» Джонатан Клаусс подписал контракт с «Марселем».

29-летний француз, как и ожидалось, прошёл медосмотр, после чего был официально представлен в качестве новичка «Марселя».

В завершившейся кампании Джонатан Клаусс провёл 37 матчей в рамках французской Лиги 1 за «Ланс», отметившись пятью забитыми мячами и 11 результативными передачами. За свою игру футболист удостоился попадания в символическую сборную чемпионата по итогам сезона. В общей сложности на счету Клаусса 17 ассистов и 8 голов в 70 поединках элитного французского дивизиона.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Джонатана Клаусса составляет 15 млн евро.