Хавбек «Ланса» перешёл в «Марсель»

«Марсель» оформил трансфер полузащитника Жонатана Клосса - впредь он будет выступать в составе провансальцев. Контракт заключен сроком на три года - вплоть до лета 2025 года. Сообщается и стоимость трансфера игрока из «Ланса» - это семь с половиной миллионов евро.

Но стоит заметить, что портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока ровно в два раза дороже - 15 миллионов евро. Это объясняется его высокой эффективностью - сыграв 74 матча за «Ланс», Клосс сделал 18 голевых передач и забил восемь мячей. До «Ланса» он успел поиграть в составе «Арминии».

Чемпионат Франции стартует 5 августа, в первом туре «Марсель» сыграет с «Реймсом».