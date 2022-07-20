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Чемпионат Франции. Лига 1

Хавбек «Ланса» перешёл в «Марсель»

20 Июля 2022 • 23:55 Комментировать
Марсель
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Реймс
1.50 4.30 6.60
07.08 21:45

«Марсель» оформил трансфер полузащитника Жонатана Клосса - впредь он будет выступать в составе провансальцев. Контракт заключен сроком на три года - вплоть до лета 2025 года. Сообщается и стоимость трансфера игрока из «Ланса» - это семь с половиной миллионов евро.

Но стоит заметить, что портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока ровно в два раза дороже - 15 миллионов евро. Это объясняется его высокой эффективностью - сыграв 74 матча за «Ланс», Клосс сделал 18 голевых передач и забил восемь мячей. До «Ланса» он успел поиграть в составе «Арминии».

Чемпионат Франции стартует 5 августа, в первом туре «Марсель» сыграет с «Реймсом».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ланс Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 жонатан клосс
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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