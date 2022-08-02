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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Марселе» игроки ропщут в адрес нового тренера

02 Августа 2022 • 21:53 Комментировать
Марсель
...
Реймс
1.48 4.40 6.80
07.08 21:45

Хорватский специалист Игор Тудор провел отличный сезон с «Вероной», его команда продемонстрировала агрессивный, современный футбол, создав немало проблем соперникам. Тудора пригласил французский «Марсель», однако там дела идут совсем иначе, причем еще до начала  сезона.

Уже в ходе предсезонных матчей выяснилось, что методики Тудора не нравятся игрокам его команды - они считают его слишком авторитарным, особенно на фоне предыдущего тренера, чилийца Хорхе Сампаоли, сообщает ITASportPress.

Вопрос стоит очень серьезно - футболисты не хотят работать с тренером. Обычно в такой ситуации руководство не идет на поводу у игроков, но тут ропщут практически все...

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Игор Тудор
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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