В «Марселе» игроки ропщут в адрес нового тренера

Хорватский специалист Игор Тудор провел отличный сезон с «Вероной», его команда продемонстрировала агрессивный, современный футбол, создав немало проблем соперникам. Тудора пригласил французский «Марсель», однако там дела идут совсем иначе, причем еще до начала сезона.

Уже в ходе предсезонных матчей выяснилось, что методики Тудора не нравятся игрокам его команды - они считают его слишком авторитарным, особенно на фоне предыдущего тренера, чилийца Хорхе Сампаоли, сообщает ITASportPress.

Вопрос стоит очень серьезно - футболисты не хотят работать с тренером. Обычно в такой ситуации руководство не идет на поводу у игроков, но тут ропщут практически все...