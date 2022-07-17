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Главный тренер «Марселя» Тудор не хочет видеть Бакайоко в команде

17 Июля 2022 • 14:25 Комментировать
Марсель
...
Реймс
1.50 4.30 6.70
07.08 21:45

Полузащитник «Челси» Тьемуа Бакайоко близок к переходу в «Марсель», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 27-летний футболист согласовал четырёхлетний контракт с французским клубом, однако против трансфера полузащитника выступает главный тренер «Марселя» Игор Тудор. Несмотря на это, руководство клуба намерено убедить специалиста в необходимости игрока.

В настоящий момент полузащитник выступает за «Милан» на правах аренды, которая истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Франции в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бакайоко провёл в составе «россонери» 18 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Марсель Игор Тудор Тьемуа Бакайоко Трансферы футбола - лето 2022
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