Главный тренер «Марселя» Тудор не хочет видеть Бакайоко в команде

Полузащитник «Челси» Тьемуа Бакайоко близок к переходу в «Марсель», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 27-летний футболист согласовал четырёхлетний контракт с французским клубом, однако против трансфера полузащитника выступает главный тренер «Марселя» Игор Тудор. Несмотря на это, руководство клуба намерено убедить специалиста в необходимости игрока.

В настоящий момент полузащитник выступает за «Милан» на правах аренды, которая истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Франции в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бакайоко провёл в составе «россонери» 18 матчей, не отметившись в них результативными действиями.