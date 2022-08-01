Французский клуб предложил двухлетний контракт Алексису Санчесу

Нападающий «Интера» Алексис Санчес близок к переезду во Францию.

33-летний чилиец, как стало известно ранее, уже согласовал с «нерадзурри» условия досрочного расторжения контракта, поэтому в ближайшее время сможет сменить клубную прописку в качестве свободного агента. По информации инсайдера Николо Скиры, чилиец ведёт переговоры с французским «Марселем». Действующие вице-чемпионы Лиги 1 предложили опытному футболисту соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Алексис Санчес принадлежал «Интеру» с 2020 года. В 108 матчах за миланский клуб форвард отметился 20 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.