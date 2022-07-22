«Марсель» арендовал вратаря «Сельты»

Французский «Марсель» достиг договоренности с испанской «Сельтой» в вопросе аренды голкипера Рубена Бланко - следующий сезон 26-летний футболист проведет в составе провансальского клуба. Для него это будет первый заграничный опыт - являясь воспитанником «Сельты», доселе Бланко никогда не выступал за другие клубы.

В общей сложности к настоящему моменту он успел провести 176 матчей в составе «Сельты», в которых пропустил 256 мячей. Финансовые условия сделки на официальном сайте «Марселя» не сообщаются. Французский чемпионат начнется пятого августа, в первом туре «Марсель» примет дома «Реймс».