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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Воспитанник «Арсенала» близок к переходу в чемпионат Франции

31 Июля 2022 • 23:59 Комментировать
Марсель
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Реймс
1.48 4.40 6.80
07.08 21:45

Нападающий Фолэрин Балоган готов перебраться в чемпионат Франции, им активно интересуется местный «Реймс». Обладающий двойным гражданством (Англия и США) 21-летний футболист с 2020 года присоединился к взрослой команде «Арсенала», но на поле появлялся лишь два раза.

«Реймс» уже пригласил футболиста для прохождения медицинского осмотра, это должно случиться уже на начинающейся неделе, уточняет известный итальянский репортер Фабрицио Романо. Первую половину года Балоган провел в аренде в «Мидлсбро», где сыграл более чем в двух десятках матчей и забил при этом три гола за данный клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Реймс Трансферы футбола - лето 2022 Фолэрин Балоган
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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