​Анчелотти: «Не хочу говорить, что «Рома» будет бороться за чемпионство, чтобы ничего не испортить»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу перспектив «Ромы», главным тренером которой является Жозе Моуринью.

«Рома» серьёзно усилилась этим летом. Они определённо подняли планку. Но если сказать, что «Рома» участвует в гонке за Скудетто, то это окажет сильное давление на них.

Моуринью вернул «Роме» энтузиазм. Но я не хочу говорить, что они будут бороться за чемпионство, чтобы ничего не испортить. «Рома» может решать большие задачи, но на сегодняшний день «Ювентус», «Интер» и «Милан» на шаг впереди», - сказал Анчелотти Radio Radio.

В стартовом туре Серии А «Рома» сыграет против «Салернитаны».