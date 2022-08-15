Моуринью угостил пиццей всю «Рому» после победы над «Салернитаной»

Римская «Рома» начала путь в новом чемпионате Италии с победы над «Салернитаной», она была одержана с минимальным счетом 1:0. В прошлом году «Рома» обыграла соперника в гостях куда роскошнее - 4:0, и после той игры огромную популярность получил ролик с поедающим в поезде пиццу Жозе Моуринью - наставник «Ромы» запивал классическое итальянское блюдо кока-колой и ничуть не смутился, когда его застал за ночной трапезой болельщик.

Памятуя об этом, вчера Моуринью снова повторил пиццу - но на сей раз угостил ею не только себя, но и весь персонал команды, а это около шестидесяти человек, сообщает La Gazzetta Dello Sport.