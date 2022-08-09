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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» приглашает Кандреву

09 Августа 2022 • 23:23 Комментировать
Салернитана
...
Рома
6.50 4.60 1.47
14.08 21:45

«Салернитана» готова усилиться ветераном итальянского футбола - клуб, который обычно решает задачу спасения места в Серии А, сделал предложение выступающему в «Сампдории» 35-летнему Антонио Кандреве.

Финансовые подробности гипотетического соглашения не сообщаются, но наверняка «Салернитана» должным образом подготовилась к этому вопросу. Как уточняет ITASportPress, подробности станут известны на днях.

Чемпионат итальянской Серии А стартует уже в конце этой недели, в первом туре «Салернитана» сыграет дома с «Ромой». В прошлом сезоне клуб занял семнадцатое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Антонио Кандрева Салернитана
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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