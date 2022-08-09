«Салернитана» приглашает Кандреву

«Салернитана» готова усилиться ветераном итальянского футбола - клуб, который обычно решает задачу спасения места в Серии А, сделал предложение выступающему в «Сампдории» 35-летнему Антонио Кандреве.

Финансовые подробности гипотетического соглашения не сообщаются, но наверняка «Салернитана» должным образом подготовилась к этому вопросу. Как уточняет ITASportPress, подробности станут известны на днях.

Чемпионат итальянской Серии А стартует уже в конце этой недели, в первом туре «Салернитана» сыграет дома с «Ромой». В прошлом сезоне клуб занял семнадцатое место в турнирной таблице Серии А.