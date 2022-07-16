Моуринью пообщался с Дибалой, но тот всё ещё ждёт предложений от двух других клубов

«Рома» продолжает попытки убедить Пауло Дибалу подписать контракт.

В настоящий момент именно «Рома» прилагает наиболее серьёзные усилия для подписания экс-звезды «Ювентуса». У Дибалы также есть предложение от «Наполи», однако условия, предлагаемые «Ромой», привлекательнее в финансовом плане. По сведениям La Stampa, наставник римлян Жозе Моуринью сегодня провёл телефонный разговор с аргентинцем в попытках убедить того решиться на трансфер, но 28-летний футболист по-прежнему ждёт улучшенного предложения от «Наполи» и возобновления переговоров с «Интером» – оба клуба, в отличие от «Ромы», сыграют в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

Пауло Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 по текущий год. В июле нападающий стал свободным агентом.