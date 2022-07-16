Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью пообщался с Дибалой, но тот всё ещё ждёт предложений от двух других клубов

16 Июля 2022 • 22:09 Комментировать
Салернитана
...
Рома
5.00 4.05 1.65
14.08 21:45

«Рома» продолжает попытки убедить Пауло Дибалу подписать контракт.

В настоящий момент именно «Рома» прилагает наиболее серьёзные усилия для подписания экс-звезды «Ювентуса». У Дибалы также есть предложение от «Наполи», однако условия, предлагаемые «Ромой», привлекательнее в финансовом плане. По сведениям La Stampa, наставник римлян Жозе Моуринью сегодня провёл телефонный разговор с аргентинцем в попытках убедить того решиться на трансфер, но 28-летний футболист по-прежнему ждёт улучшенного предложения от «Наполи» и возобновления переговоров с «Интером» – оба клуба, в отличие от «Ромы», сыграют в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

Пауло Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 по текущий год. В июле нападающий стал свободным агентом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью Наполи Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
16 Июля
22:35 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Кулибали не будет так же хорош в АПЛ, как в Серии А» 1
22:09 · Италия. Серия А
Моуринью пообщался с Дибалой, но тот всё ещё ждёт предложений от двух других клубов
20:39 · Италия. Серия А
Названа причина перехода Фабрегаса в «Комо» 1
19:20 · Италия. Серия А
Савичевич: «Скудетто - заслуга Пиоли»
19:07 · Италия. Серия А
Савичевич: «Остаюсь поклонником «Милана» благодаря своему сыну»
18:08 · Германия. Бундеслига
​Кан: «Говорил с де Лихтом – он хочет в «Баварию»
17:44 · Италия. Серия А
В Испании считают мизерными шансы на возвращение Мораты в «Ювентус»
15:16 · Италия. Серия А
Агент Политано: «Наполи» получил предложения из Италии и за границей, но Маттео может и остаться»
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» нацелился на защитников «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
14:49 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Меня уже узнают на улицах»
14:45 · Италия. Серия А
«Интер» близок к продлению контракта с Nike
14:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» не отказался от идеи возвращения Мораты
14:30 · Италия. Серия А
Кварацхелия определился с игровым номером
14:10 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Не хочу обсуждать политику»
13:48 · Италия. Серия А
Вейналдум не входит в планы Галтье, «ПСЖ» предложил игрока двум клубам Серии А
Все новости
Рекомендуем