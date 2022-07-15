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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: Дибала договорился с «Ромой»

15 Июля 2022 • 21:39 Комментировать
Салернитана
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Рома
4.90 4.10 1.65
14.08 21:45

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к подписанию контракта с «Ромой».

28-летний аргентинец, проведший более двух недель в статусе свободного агента, договорился с «Ромой», о чём сообщает Radio Radio. Стороны уже согласовали условия сделки, и в скором времени, если не случится неожиданных поворотов, громкий переход станет реальностью.

Пауло Дибала был близок к договорённости с «Интером», но миланцы так и не смогли найти место для форварда после подписания Ромелу Лукаку на правах аренды.

Как сообщалось ранее, в услугах Дибалы также заинтересован «Наполи», предложивший игроку примерно те же условия, что и «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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