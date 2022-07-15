Источник: Дибала договорился с «Ромой»

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к подписанию контракта с «Ромой».

28-летний аргентинец, проведший более двух недель в статусе свободного агента, договорился с «Ромой», о чём сообщает Radio Radio. Стороны уже согласовали условия сделки, и в скором времени, если не случится неожиданных поворотов, громкий переход станет реальностью.

Пауло Дибала был близок к договорённости с «Интером», но миланцы так и не смогли найти место для форварда после подписания Ромелу Лукаку на правах аренды.

Как сообщалось ранее, в услугах Дибалы также заинтересован «Наполи», предложивший игроку примерно те же условия, что и «Рома».