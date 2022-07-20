Аллегри: «Дибала нашёл себе подходящую команду»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри одобрил переход Пауло Дибалы в «Рому».

Аргентинец провёл в «Ювентусе» семь лет. Клуб решил не продлевать его контракт, истекавший по окончании сезона 2021/22. Недавно «Рома» объявила о подписании нападающего в качестве свободного агента.

«Рома» – подходящая команда для Пауло Дибалы, – заявил в интервью DAZN Массимилиано Аллегри, работавший с игроком в «Ювентусе». – Дибала очень техничен, а его дуэт с Абрахамом в атаке – это просто нечто! Думаю, Моуринью очень счастлив. Я желаю Пауло удачи, он много сделал для «Ювентуса» и, думаю, найдёт себя в «Роме», – сказал Аллегри.