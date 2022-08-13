Мы уже сообщали о том, что «Салернитана» приглашает ветерана итальянского футбола Антонио Кандреву. В пятницу вечером стало известно, что 35-летний полузащитник согласился на трансфер и прибыл в расположение клуба для подписания контракта - соответствующие видео появились на итальянских ресурсах.

По некоторым сведениям, Кандрева обошелся «Салернитане» в один миллион евро, но другие подробности, к сожалению, не сообщаются.

Чемпионат итальянской Серии А стартует уже в конце этой недели, в первом туре «Салернитана» сыграет дома с «Ромой». В прошлом сезоне клуб занял семнадцатое место в турнирной таблице Серии А.