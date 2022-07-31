Форвард сборной Италии отказал «Валенсии» Гаттузо ради «Ромы» Моуринью

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти предпочитает перейти в «Рому».

Римский клуб предложил Белотти трёхлетний контракт, докладывает инсайдер Николо Скира. Переход форварда может быть завершён уже на следующей неделе – вскоре после объявления об уходе Элдора Шомуродова в «Болонью» на правах аренды.

Белотти запрашивает у «Ромы» зарплату в 3 млн евро за год. Он отказался от возможности перейти в испанскую «Валенсию», так как предпочитает остаться в Серии А.

28-летний итальянец принадлежал «Торино» с 2015 по 2022 год, после чего стал свободным агентом. Проведя 251 матч за «быков», Белотти стал автором 113 забитых мячей и 28 голевых передач.