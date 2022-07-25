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Чемпионат Италии. Серия А

Во вторник «Рома» официально представит Пауло Дибалу

25 Июля 2022 • 20:20 Комментировать
Салернитана
...
Рома
5.00 4.15 1.65
14.08 21:45

Аргентинский нападающий Пауло Дибала завтра будет представлен поклонникам римской «Ромы» - клуба, в который он согласился перейти после семи лет верной службы туринскому «Ювентусу». Презентация футболиста пройдет во второй половине дня, причем не на стадионе, как это принято, а в офисе компании Fendi - главного коммерческого партнера «Ромы». В новом клубе Дибала будет работать под началом знаменитого Жозе Моуринью - такая возможность была одним из главных аргументов для аргентинца. Чемпионат Италии в Серии А начнется 13 августа, в первом туре «Рома» сыграет в гостях с «Салернитаной».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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