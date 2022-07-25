Аргентинский нападающий Пауло Дибала завтра будет представлен поклонникам римской «Ромы» - клуба, в который он согласился перейти после семи лет верной службы туринскому «Ювентусу». Презентация футболиста пройдет во второй половине дня, причем не на стадионе, как это принято, а в офисе компании Fendi - главного коммерческого партнера «Ромы». В новом клубе Дибала будет работать под началом знаменитого Жозе Моуринью - такая возможность была одним из главных аргументов для аргентинца. Чемпионат Италии в Серии А начнется 13 августа, в первом туре «Рома» сыграет в гостях с «Салернитаной».
Во вторник «Рома» официально представит Пауло Дибалу
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