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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс собирается продлить контракт с «Наполи»

13 Июля 2022 • 12:46 Комментировать
Салернитана
...
Рома
4.90 4.00 1.67
14.08 20:30

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс намерен продлить контракт с неаполитанским клубом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что 35-летний бельгиец может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

Мертенс защищает цвета «Наполи» с 2013 года. Нынешним летом футболист стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Наполи» 37 матчей, забив в них 13 голов и отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бельгии в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Дрис Мертенс Джанлука Ди Марцио
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