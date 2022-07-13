Мертенс собирается продлить контракт с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс намерен продлить контракт с неаполитанским клубом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что 35-летний бельгиец может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

Мертенс защищает цвета «Наполи» с 2013 года. Нынешним летом футболист стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Наполи» 37 матчей, забив в них 13 голов и отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бельгии в 4 миллиона евро.