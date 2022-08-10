В «Сассуоло» прокомментировали возможное подписание Шомуродова

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси поделился информацией о возможном переходе нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в клуб.

«Все это ложь. «Сассуоло» никогда не интересовался Шомуродовым», — приводит слова Росси «Спорт-Экспресс».

Представитель команды отметил, что и на данный момент «Сассуоло» не заинтересован в подписании Шомуродова.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист в ближайшее время может перейти в «Болонью». Текущий трудовой договор игрока с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Шомуродова составляет восемь миллионов евро.