«Рома» больше не лидирует в борьбе за подписание Белотти

«Рома» уступила лидерство в гонке за нападающим сборной Италии Андреа Белотти.

Форвард был близок к переходу в римский клуб, однако сделка затянулась из-за того, что сначала «Роме» необходимо расстаться с Элдором Шомуродовым. По данным Calciomercato, на сегодняшний день главным претендентом на Белотти является уже не «Рома», а турецкий «Галатасарай». При этом игрок по-прежнему предпочитает пополнить ряды команды Жозе Моуринью и надеется, что переход в итоге состоится.

Андреа Белотти забил 106 голов в Серии А, проведя 270 матчей. Форвард защищал цвета «Торино» с 2015 по текущий год, покинув состав «быков» свободным агентом после истечения срока контракта.