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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью продемонстрировал свою новую татуировку с кубками

17 Июля 2022 • 17:37 Комментировать
Салернитана
...
Рома
5.00 4.05 1.65
14.08 21:45

Португальский специалист Жозе Моуринью в роли наставника «Ромы» выиграл в мае еще один трофей, став обладателем Лиги конференций. После этого Моуринью решил, что пришло время сделать татуировки, которые отразили бы его высшие достижения в футболе.

А именно - победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Татуировку выполнил мастер Альберто Марцари, ее схему можно посмотреть ниже. Рисунком поделился сам Жозе в своей социальной сети.

- Это моя татуировка. Радость римлян натолкнула меня на мысль сделать это. Я хотел придумать что-то особенное, в честь всех клубов, с которыми побеждал. И я единственный, кто может похвастаться таким достижением и носить такую татуировку, - цитирует Моуринью La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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