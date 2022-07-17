Моуринью продемонстрировал свою новую татуировку с кубками

Португальский специалист Жозе Моуринью в роли наставника «Ромы» выиграл в мае еще один трофей, став обладателем Лиги конференций. После этого Моуринью решил, что пришло время сделать татуировки, которые отразили бы его высшие достижения в футболе.

А именно - победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Татуировку выполнил мастер Альберто Марцари, ее схему можно посмотреть ниже. Рисунком поделился сам Жозе в своей социальной сети.

- Это моя татуировка. Радость римлян натолкнула меня на мысль сделать это. Я хотел придумать что-то особенное, в честь всех клубов, с которыми побеждал. И я единственный, кто может похвастаться таким достижением и носить такую татуировку, - цитирует Моуринью La Gazzetta Dello Sport.