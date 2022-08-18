Икарди не против продолжения карьеры в Турции

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди готов присоединиться к одному из грандов турецкого футбола.

Аргентинец хочет переехать в город, где будет комфортно ему и его семье, и надеется получить новый вызов. По мнению Икарди, Стамбул вполне подходит под данные критерии, а жена и агент форварда Ванда Нара уже ведёт переговоры с местными клубами – «Галатасараем» и «Фенербахче», сообщает Le Parisien. Переход будет осуществлён, как только стороны согласуют финансовую часть сделки. В настоящий момент обсуждения продолжаются.

В «ПСЖ» твёрдо намерены расстаться с Мауро Икарди этим летом, но не планируют расторгать его контракт.