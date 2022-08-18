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Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди не против продолжения карьеры в Турции

 
18 Августа 2022 • 20:58 Комментировать
Умраниеспор
...
Галатасарай
4.20 3.65 1.85
Через 23 ч. 19 мин.

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди готов присоединиться к одному из грандов турецкого футбола.

Аргентинец хочет переехать в город, где будет комфортно ему и его семье, и надеется получить новый вызов. По мнению Икарди, Стамбул вполне подходит под данные критерии, а жена и агент форварда Ванда Нара уже ведёт переговоры с местными клубами – «Галатасараем» и «Фенербахче», сообщает Le Parisien. Переход будет осуществлён, как только стороны согласуют финансовую часть сделки. В настоящий момент обсуждения продолжаются.

В «ПСЖ» твёрдо намерены расстаться с Мауро Икарди этим летом, но не планируют расторгать его контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара Трансферы футбола - лето 2022
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УМРАНИЕСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
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