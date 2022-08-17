Агент заявил, что Николсон недоволен своим игровым временем в «Спартаке»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиент недоволен тем количеством игрового времени, которое он получает в московской команде.

«Ситуация с игровым временем Шамара в «Спартаке» действительно не очень хорошая. Конечно, он и мы очень этим разочарованы. Все вещи мы обсуждаем с руководством «Спартака», чтобы найти оптимальное решение», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из бельгийского «Шарлеруа». Всего в составе «красно-белых» ямайский форвард провёл 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.